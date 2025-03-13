KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamında sağladığı İş Geliştirme Desteği için 2025 yılı 1. dönem başvuruları başladı. Girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlayan program kapsamında, genç, kadın, engelli, gazi ve birinci derece şehit yakını olan girişimcilere ek 150 bin TL destek verilecek. Başvurular, 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Destek kapsamında işletmelerin personel, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderleri karşılanacak. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ülke genelinde ilk 500 ve illerinde ilk 3’e giren girişimciler destekten yararlanabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı" kapsamında iş kuracak ve işini büyütecek girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını duyurdu. Başvurular, 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Destek kapsamında personel, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı gibi giderler karşılanacak. Ayrıca genç, kadın, engelli, gazi ve birinci derece şehit yakını olan girişimcilere 150 bin TL ek destek sağlanacak.
KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025
KOSGEB Girişimci Destek Programı 2025 yılı 1. Dönem başvuruları 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı"nın detaylarını paylaştı.
Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025."
KOSGEB DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir.
Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir. İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir.
Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.
KOSGEB DESTEĞİ GERİ ÖDEME KOŞULLARI
Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.
GEÇEN YIL 3 DÖNEM BAŞVURU ALINDI
Bakanlıktan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'nde 2024 yılı 3. dönem başvuru süreçlerinin tamamlandığı hatırlatıldı.
Bu yılın ilk başvurularının ise 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları 1-30 Ağustos'ta, 3. dönem başvuruları ise 1-31 Aralık 2024'te gerçekleşti. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 660 milyon lira, 2. dönemde 543 projeye 725 milyon lira, 3. başvuru döneminde ise 567 projeye 815 milyon lira olmak üzere, toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek sağlandı."