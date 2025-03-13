Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı" kapsamında iş kuracak ve işini büyütecek girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını duyurdu. Başvurular, 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Destek kapsamında personel, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı gibi giderler karşılanacak. Ayrıca genç, kadın, engelli, gazi ve birinci derece şehit yakını olan girişimcilere 150 bin TL ek destek sağlanacak.

KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ 2025

KOSGEB Girişimci Destek Programı 2025 yılı 1. Dönem başvuruları 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı"nın detaylarını paylaştı.

Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025."

KOSGEB DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir.

Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir. İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir.

Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.

KOSGEB DESTEĞİ GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

GEÇEN YIL 3 DÖNEM BAŞVURU ALINDI

Bakanlıktan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'nde 2024 yılı 3. dönem başvuru süreçlerinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Bu yılın ilk başvurularının ise 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: