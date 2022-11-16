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İvesi koyun dağıtımları başladı mı?

Küçükbaş hayvan destekleri devam ediyor. 12 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğiyle, Denizli’de İvesi ırkı koyun besiciliği yapan çiftçiler proje dahiline alındı. Buna göre, 6 bin baş anaç ile 300 baş erkek hayvan dağıtımı yapılacak. Peki 6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman? Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği kime var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koyun hibe destek başvurusu şartları neler? Ücretsiz koyun desteği kime var?
6300 adet İvesi koyun dağıtımı ne zaman?

Denizli’de son Karya koyunu ve kıl keçisi projesinin ardından hayata geçirilen İvesi koyun programı çerçevesinde üreticilere 6 bin 300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı’ projesi, Denizli’de ilk kez 2011 yılında 61 besiciye sağlanan 12 bin 600 adet Karya koyunu desteğiyle uygulanmaya başladı. 2016 yılında 49 besiciye dağıtılan 6 bin 300 adet kıl keçisiyle çerçevesi genişleyen hayvan ıslahı çalışmalarına, 2022 yılında yeni bir proje daha eklendi.

İvesi koyun destek başvuru şartları neler?

12 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğiyle, Denizli’de İvesi ırkı koyun besiciliği yapan çiftçiler proje dahiline alındı. 6 bin baş anaç ile 300 baş erkek hayvandan oluşturulacak proje için en az 100 baş sürü büyüklüğüne sahip 1 yaş üzeri anaç İvesi ırkı koyunu olan besicilerin başvuruları değerlendirilerek projeye dahil edilecek.

Bu proje sayesinde Bakanlık tarafından besicilere verilecek destekleme ile Denizli’de mevcut İvesi ırkı koyunlarında döl verimi, süt verimi, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca damızlık küçükbaş hayvancılık işletmelerindeki hayvanların kayıt altına alınarak ıslah çalışmaları ile kaliteli damızlık hayvan elde edilmesi amaçlanıyor.

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