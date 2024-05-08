"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin yararlandığı ikramiyeler yeni yılda zamlanmıştı. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran’da başlayacak ve toplam 4 gün sürecek. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, sosyal destek ödemelerinden yararlananlar ikramiyeleri gündemine aldı. Ramazan Bayramı ikramiyeleriyle beraber bu yıl SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olanlara toplam 6 bin lira ödeme yapılmış olacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?





Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme programı dahilinde yatırılıyor.





Henüz Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri belli olmadı. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlarken ikramiye ödemeleri 2 Nisan’dan itibaren yatırılmıştı.





Bu yıl ise Kurban Bayramı 16 Haziran’da başlayacak. Ödemelerin ise 10 Haziran’dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?





Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATACAK?





İlk defa ikramiye alacaklar ise bayram ikramiyelerinin nasıl yatırıldığını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Ödeme takviminde ikramiyelerin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ





Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar





Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi





Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı



