Kurban Bayramına kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

2025 yılı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar, dini vecibelerini yerine getirmek ve bayramda sevdikleriyle bir araya gelmek için hazırlıklara koyuldu. Bayram tatili planları yapanların gündeminde ise bayramın başlangıç tarihi var. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Kurban Bayramı’nın günleri netleşti. Peki, Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, ilk günü ne zaman kutlanacak?

BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN VE NEDEN ÖNEMLİ?

Kurban Bayramı arefesi, bayramdan bir önceki gün olan 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü, özellikle ibadet ve hazırlıklar açısından büyük önem taşıyor. Kurban ibadeti öncesinde manevi bir hazırlık olarak görülen bu gün, aynı zamanda mezarlık ziyaretleri, oruç, dua ve sadaka gibi pek çok ibadetle değerlendirilmekte.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın ilk günü Cuma gününe denk gelirken, toplam 4 gün sürecek dini bayramda milyonlarca kişi hem ibadetlerini yerine getirecek hem de sevdikleriyle bir araya gelecek.

Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?