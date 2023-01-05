Tarihte Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun nasıl öldü?

Kuruluş Osman'da bu akşam Bala Hatun ölümle karşı karşıya geliyor. İsmihan, Bala Hatun'un hayatını ancak Osman Bey'in Sultan Mesud'u teslim etmesi ile bağışlayacağını söylüyor. İzleyiciler "Bala Hatun tarihte nasıl ve ne zaman öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖLDÜ MÜ?

Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun dizide bu hafta İsmihan tarafından alıkonuldu. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düştü. Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak?

Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?

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Soruların yanıtı bu akşam ekrana gelecek bölümde netleşecek.

BALA HATUN KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Osman Gazi'nin akıl babası Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir.

BALA HATUN İLE OSMAN GAZİ'NİN EVLİLİĞİ

İlk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapan Osman Gazi, ikinci evliliğini ise 1289 yılı civarlarında Bala Hatun ile yapmıştır.

BALA HATUN İLE OSMAN GAZİ'NİN ÇOCUKLARI

Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alâeddin Paşa'nın annesidir.

BALA HATUN TARİHTE NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Bala Hatun'un ne zaman ve nasıl öldüğü kesin olarak bilinmiyor. 1333 yılında Bursa'da öldüğü düşünülüyor. Bazı kaynaklarda bir savaşta şehit düştüğü bilgisi yer alırken 1333 yılında Biga Kalesinde hayatını kaybettiği de söylenmektedir.

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KURULUŞ OSMAN 111. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 111. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bala Hatun zindana düşüyor!

İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer. İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir. Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır?

Osman Bey, Bala Hatun'u Edebalı'yı kurtarmak için harekete geçiyor!

Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak? İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır. Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır. Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?

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Söğüt'te bulaşıcı hastalık iyice yayılmıştır. Malhun Hatun ve Kumral Abdal hastalığı çözmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna kalırlar. Zehrin panzehiri bulunmazsa bütün şehir yok olacaktır. Hastalığın çaresini bulabilecekler midir?

ÖZGÜN Kuruluş Osman 112. Bölüm Fragmanı