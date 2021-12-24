KYK 3 aylık burs ödemesi ne zaman yatacak? Ekim, Kasım, Aralık KYK bursları ne zaman yatacak?

2022 yılında geçerli olacak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi miktarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK TOPLU BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

3 aylık (Ekim, kasım ve aralık) KYK toplu ödemesi için açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde yer aldı. Buna göre, KYK burs başvuru sonuçlarına göre, kendisine burs ve kredi tahsis edilen ve taahhütnamesini en geç 19 Aralık tarihine kadar onaylayan öğrenciler, 3 aylık (Ekim, kasım ve aralık) burs-kredilerini ay sonuna alabilecek.

KYK, ödemeleri öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

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KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2021-2022?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL