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KYK Aralık ayı bursu ne zaman ödenecek?

2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK bursunu almaya hak kazanan adaylar Aralık ayı bursunun ne zaman yatacağını merak ediyor. KYK burs ve kredi sonuçlarına göre hak kazananlar taahhütname onayı yaptılar. Bunun ardından Aralık ayı KYK burslarının ne zaman yatacağını sorgulanıyor. Peki, KYK Aralık bursu ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK Aralık ayı bursu ne zaman ödenecek?
kyk

KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler KYK burs ve kredilerin ne zaman yatacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi sitesinde burs ve kredilere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Peki, KYK bursu/kredileri ne zaman yatacak?

KYK ARALIK AYI BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

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