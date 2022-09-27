KYK yurdunda internet kotası ne kadar?

Devlet yurdu olarak da bilinen KYK yurtlarında kaç GB internet var sorusu, pek çok gencin gündeminde yer alıyor. Yurt dahilindeki imkanlar arasında kablosuz internetin de yer alıp almadığını merak eden öğrenciler, KYK yurtlarında internet kotası nedir sorusuna cevap arıyor. Peki, KYK yurtlarında internet var mı?

KYK YURTLARINDA İNTERNET VAR MI?

KYK yurtlarında internet bulunmaktadır. Ücretsiz olarak sunulan internet hizmeti, aynı zamanda kotaya tabidir.

KYK YURDUNDA KAÇ GB İNTERNET KOTASI VAR?

Öğrencilere tanınan kota, geçtiğimiz yıl 16 GB'dan 32 GB'a çıkarılmıştı.

Bu hizmetten faydalanmak için yurt öğrencilerinin kişisel bilgilerini kullanarak internete girmesi gerekmektedir.

KYK WİFİ İNTERNET'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Kyk internet sitesi oturum açma işlemi için tarayıcınıza wifi.kyk.gov.tr adresini yazmanız gerekmektedir. KYK wifi ana sayfasına normal şebeke bağlantısınızda yani 3G yada 4.5G ile bağlanmanız mümkün değildir. Mobil interneti kapatarak kablosuz wifi ağından bağlanabilirsiniz.

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KYK WİFİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Kyk wifi şifresi e-devlet üzerinden verilmektedir. İnternet şifresi oluşturma işlemleri için e-devlet menüsüne girdikten sonra kyk wifi internet şifresini değiştirme işlemi başka hiç bir yerden yapılmaz. KYK wifi şifresini değiştirmek için sadece e-devlet üzerinde giriş yaptıktan sonra öğrenci taahhüt sözleşmesini onaylandıktan s0nra size şifre verilmektedir.