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Masterchef maç köftesi nasıl yapılır?

Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından maç köftesi adıyla anılan tükürük köftesi istendi. Yarışmacılar maç köftesi yaparken arama motorunda da maç köftesi tarifi aratılmaya başlandı. Maç sonrası yenen sokak lezzetlerinden olan maç köftesi nasıl yapılır? İşte maç köftesi, tükürük köftesi tarifi ve yapılışı içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç köftesi tarifi: Maç köftesi (Tükürük köftesi) nasıl yapılır, malzemeler neler?
Maç köftesi tarifi

Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından Maç Köftesi yapılması istendi. Peki Masterchef Maç Köftesi nasıl yapılır? Maç Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir? Maç Köftesi yemek tarifi! Maç Köftesi nasıl yapılır? Maç Köftesi yemek tarifi haberimizde...

MAÇ KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kg az yağlı kıyma

1 büyük soğan

5 dilim tam buğday ekmeği

Yarım çay bardağı süt

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

MAÇ KÖFTESİ YAPILIŞI

Yoğurma kabına kıymayı alalım. Soğanı rondodan geçirip elimizle suyunu sıkalım. Kıymaya ekleyelim. Ekmek dilimlerini süt ile beraber rondodan geçirip ekleyelim.

Tuz, kimyon, ince doğranmış maydanozu da ilave edelim. Ardından yoğuralım.

İyice yoğurduktan sonra az yağda kısık ateşte güzelce pişirelim.

Afiyet olsun.

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