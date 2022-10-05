Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından Maç Köftesi yapılması istendi. Peki Masterchef Maç Köftesi nasıl yapılır? Maç Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir? Maç Köftesi yemek tarifi! Maç Köftesi nasıl yapılır? Maç Köftesi yemek tarifi haberimizde...
MAÇ KÖFTESİ TARİFİ
MALZEMELER
Yarım kg az yağlı kıyma
1 büyük soğan
5 dilim tam buğday ekmeği
Yarım çay bardağı süt
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
MAÇ KÖFTESİ YAPILIŞI
Yoğurma kabına kıymayı alalım. Soğanı rondodan geçirip elimizle suyunu sıkalım. Kıymaya ekleyelim. Ekmek dilimlerini süt ile beraber rondodan geçirip ekleyelim.
Tuz, kimyon, ince doğranmış maydanozu da ilave edelim. Ardından yoğuralım.
İyice yoğurduktan sonra az yağda kısık ateşte güzelce pişirelim.
Afiyet olsun.