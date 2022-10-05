Masterchef maç köftesi nasıl yapılır? Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından maç köftesi adıyla anılan tükürük köftesi istendi. Yarışmacılar maç köftesi yaparken arama motorunda da maç köftesi tarifi aratılmaya başlandı. Maç sonrası yenen sokak lezzetlerinden olan maç köftesi nasıl yapılır? İşte maç köftesi, tükürük köftesi tarifi ve yapılışı içeriğimizde.

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