Malatya Pütürge Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Malatya Pütürge Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Malatya'nın kuzeydoğusunda yer alan Pütürge ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir ilçedir. Yaklaşık 129 km²'lik bir yüzölçümüne sahip olan ilçe, Malatya şehir merkezine 87 km mesafede yer almaktadır. Pütürge, tarihi İpek Yolu üzerinde olması ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapması sebebiyle zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

Tarihine bakacak olursak, Pütürge ilçesi tarihi İpek Yolu'nun bir durağı olan Pudurge Muhafızlığı'ndan gelmektedir. İlçe, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçenin en eski tarihi kalıntıları arasında Germav Kalesi, Kuruçay Kalesi, Gümüşhacıköy Kaleleri ve Balıklıgöl mezarlığı yer almaktadır. İlçe aynı zamanda, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır.

Coğrafi açıdan bakıldığında, Pütürge'nin doğusunda bulunan Kürecik Dağı, batısında bulunan Tohma Çayı ve kuzeyinde yer alan Mercan Boğazı, ilçenin doğal güzelliklerinden bazılarıdır. İlçenin iklimi karasal iklimdir ve kışları oldukça sert geçmektedir. Yaz aylarında ise sıcaklık yüksek olmaktadır.

Pütürge ilçesi, 16 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Aşağı Pütürge, Çukurca, Doğanlı, Güneyyurt, Gürbulak, Harmantepe, İkizce, Kale, Kılıçkaya, Kürecik, Ören, Tepebaşı, Turgutalp, Yavuzlar, Yeşiltepe ve Yukarı Pütürge'dir. Nüfus açısından en kalabalık mahallesi, yaklaşık 3.000 kişi ile Kale Mahallesi'dir.

Pütürge ilçesi tarım ve hayvancılık açısından oldukça önemlidir. İlçenin ekonomisi, çiftçilik ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe, özellikle kayısı ve elma üretimi ile ünlüdür. Ayrıca, ilçede küçük ölçekli sanayi kuruluşları da bulunmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SİNAN OĞAN KİMİN ADAYI?

11 Mart 2023 tarihinde Sinan Oğan, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Aday olmak için gerekli 100.000 imzayı 26 Mart 2023 tarihinde tamamladı.

ATA İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

CUMHUR İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CUMHUR İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan düzenleme gereği, bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de bazı siyasi partiler ittifak halinde seçime girmeye hazırlanıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.







