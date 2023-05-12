Malatya Kale Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Malatya Kale Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Malatya ilinin 13 ilçesinden biri olan Kale ilçesi, doğuda Elazığ, güneyde Pütürge ve Doğanşehir, batıda Arguvan ve kuzeyde Kuluncak ilçeleri ile çevrilidir. Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan ilçe, bu sayede tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Kale ilçesi, köklü tarihi, zengin kültürel dokusu, doğal güzellikleri ve tarımı ile öne çıkan bir yerleşim yeridir.

Tarihçe:

Kale ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alması sebebiyle çok eski çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlçenin tarihi MÖ 1000 yıllarına kadar gitmektedir. Antik dönemlerde Kommagene Krallığı'nın egemenliğinde kalan bölge, daha sonra Pers, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuştur. İslam döneminde ise bölge Selçukluların hakimiyeti altına girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Malatya Sancağı'nın yönetim merkezi olmuştur.

Coğrafya:

Kale ilçesi, Malatya il merkezine 55 km uzaklıkta yer alır. İlçe toprakları, Doğu Torosların eteklerinde yer alan bir dağlık alanda bulunur. Rakımı 1.100-1.800 metre arasında değişen ilçede, Karasu ve Arapgir çayları da yer alır. İlçenin kuzeyindeki dağlık alanda ormanlık alanlar, güney kesiminde ise bozkır ve tarım arazileri hakimdir. İlçenin iklimi, karasal iklim etkisi altındadır.

Mahalleleri ve Nüfusu:

Kale ilçesi, 25 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler: Akbaş, Arslanlı, Büyükkapılı, Cıngıl, Demirli, Elmalı, Güneşli, Hamzalı, Karaca, Karamağara, Karapınar, Kaynarca, Kızılca, Konuklu, Kümbetli, Kurtluca, Kurttepe, Küçükkapılı, Narlı, Oymaklı, Şamlı, Sarıhacı, Sorkuncak, Suluova ve Yapraklı'dır.

Kale ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre toplam nüfusu 17.819'dur. İlçe nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

YENİ SEÇİM YASASINA GÖRE, İTTİFAKTAKİ KAÇ PARTİ SEÇİM BARAJINI AŞMIŞ SAYILACAK?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

SANDIK KURULLARI KAÇ KİŞİDEN OLUŞACAK?

Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.

SEÇİM SONUÇLARININ GÜVENLİĞİ VE DENETLENMESİ NASIL SAĞLANIYOR?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.











