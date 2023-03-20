Malatya 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Malatya yatsı ezanı ve Malatya teravih namazı vakitleri haberimizde.

MALATYA YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Malatya teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Malatya yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Malatya imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan'ın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlayacak.

Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.







