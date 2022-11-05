Özgün Twitter mavi tik ücretleri nasıl, nereye ödenecek?
ÖZGÜN HABERLER

Twitter mavi tik ücretleri nasıl, nereye ödenecek?

Twitter mavi tik hesapları için yapılan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak mavi tik hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı. Musk, "mavi tik" için aylık 8 dolar yani yaklaşık olarak 150 TL ücret alınacağını duyurdu. Twitter mavi tik hesaplarından alınacak ücretin ödemelerinin nasıl yapılacağı merak kazandı. Twitter mavi tik ücreti nasıl ödenir, nereye ödenecek? İşte detaylı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi tik ücreti nasıl ödenir: Twitter mavi tik, 8 dolar onaylı hesap ücreti nereye, nasıl yatırılacak?
Mavi tik ücreti

Elon Musk,'ın Twitter mavi tikli hesaplarından ücret alacağını açıklamıştı. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullandı.

"TWİTTER'DA MAVİ TİK HESAPLARI ÖNE ÇIKACAK"

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.

Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer verdi. Musk, mavi tik alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade eti.

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Bu kapsamda; bir hesabın önceden mavi tik işareti almasının bir önemi yok. Kullanıcılar bu işareti korumak istiyorsa Twitter'a ödeme yapmak zorunda.

Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar ancak her ülke için aynı fiyat olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi. Şu anda Türkiye için bu ücretin ne kadar olacağı bilinmiyor.

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Twitter mavi tik onaylı hesapların ödeme yöntemlerinin ilerleyen günlerde açıklanması tahmin ediliyor.

TWİTTER MAVİ TİK NEDİR?

Twitter'daki mavi Onay rozeti , kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmışve aktif olması gerekir.

Elon Musk Twitter gelirleriyle alakalı konuştu: Büyük düşüş var
TEKNOLOJİ
Elon Musk Twitter gelirleriyle alakalı konuştu: Büyük düşüş var
Aracını yolunortasına bırakıp gitti

Aracını yolun
ortasına bırakıp gitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç olay.
Kayaların arasında gizli

Kayaların arasında gizli

Ulaşmak için 11 metrelik merdiven yaptılar.
Gazianteptebanliyö hattı açılıyor

Gaziantep'te
banliyö hattı açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray ile toplu açılış tören alanına geldi.

​Sosyal konut projesinde ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekilecek.

​Bakan Karaismailoğlu: 8 şehrimizi hızlı tren konforuna ulaştırdık bu sayı 52'ye çıkacak.

​Fransız model o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayseri yollarında hizmete başladı.

​Rize'de fıkra gibi olay.

NATO: Rusya nükleer savaşın kazananı olmayacağını anlamalı.

Dört bin yıl önce sığınmak için yapılmış.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.