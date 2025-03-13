MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ 2025: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Sınıflandırma sonuçları...

Mayıs 2025 celbinde askere gidecek yükümlüler için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sevk tarihlerini duyurdu. Askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden erişime açılacak ve adaylar birlik bilgilerini buradan öğrenebilecek. Sevk edilen askerlik şubesi, eğitim merkezi, hizmet şekli, sevk tarihi, birliğe teslim olacağı tarih, iaşe bedeli ve yol süresi gibi detaylar sorgulama ekranında yer alacak. Ayrıca yükümlülere adreslerine göre yol ve iaşe bedeli ödenecek. Sevk edildiği sınıf okulu veya eğitim merkezine belirtilen sürede katılmayanlar ise bakaya sayılacak. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, MSB'nin duyurduğu tarihler…

MAYIS 2025 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağı bilgisi yer aldı.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

TESLİM OLMAYANLAR BAKAYA KALACAK

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı, belirlenen tarihlerde sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya olarak kabul edilir. Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

2025 İDARİ PARA CEZASI NE KADAR?