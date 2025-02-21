Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı olan üreticilere yatırılan Mazot gübre desteği ödemeleri için beklentiler şubat ayının gelmesiyle beraber yoğunlaştı. Konuyla ilgili Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını ifade etti.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı yaptığı açıklamada; “Üretime değer veriyor, çiftçimizi destekliyoruz. 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık destekleme ödemesinin bugün (21 Şubat) çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Ancak mazot gübre desteği ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.







