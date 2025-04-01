MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan mazot ve gübre desteği ödemelerinin Mart 2025 takvimi merakla bekleniyor. Bakanlık, Şubat ayında çiftçilerin hesaplarına destek ödemelerini aktarmıştı. Mart ayı ödemelerinin ise 21 Mart tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ödemelerin gecikmesi ve bayram sonrasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destek kapsamında, mazot maliyetinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i karşılanacak. Şubat ayında yapılan ödemelerin ardından Mart ayı desteklerinin ne zaman hesaplara yatacağı araştırılıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.
Bu yılda ödemelerin mart ayının son haftalarında yatırılması bekleniyordu fakat ödemeler henüz yapılmadı.
Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin Ramazan Bayramı sonrasında yatırılması bekleniyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.
Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.