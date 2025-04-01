MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 2025: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destek kapsamında, mazot maliyetinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i karşılanacak. Şubat ayında yapılan ödemelerin ardından Mart ayı desteklerinin ne zaman hesaplara yatacağı araştırılıyor.