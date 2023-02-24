Mazot ve gübre desteği
Mazot gübre destek ödemeleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada depremzede çiftçilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiği belirtilirken ödemelerle ilgili de bilgi verildi. Peki Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Şubat ayı mazot gübre desteği hangi tarihte hesaplara yatacak?
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak."
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tarımsal destek ödemesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, tarımsal destek ödemeleri depremden etkilenen 11 il için şubat ayına çekildi. Konuya ilişkin yer alan duyuruda ”Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri 11 ilimiz için şubat ayı içine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacak.” ifadeleri yer aldı.