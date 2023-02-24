Mazot gübre destek ödemeleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada depremzede çiftçilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiği belirtilirken ödemelerle ilgili de bilgi verildi. Peki Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Şubat ayı mazot gübre desteği hangi tarihte hesaplara yatacak?