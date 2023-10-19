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İsrail-Filistin savaşı akaryakıt fiyatlarını vurdu! Yeni zam geldi: İşte güncel motorin ve benzin fiyatı

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları yükselirken, akaryakıta da yeni zamlar kapıda. Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak konusu olurken, son olarak benzine 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruş, motorine ise 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Motorine 2 lira 23 kuruş zam pompa satış fiyatına yansıdı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.

10:27 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Bugünkü benzin, motorin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Bugünkü benzin, motorin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

İçindekiler

İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, akaryakıttaki zamda etkili oldu. Motorine 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren dev zam bekleniyor. İşte 19 Ekim 2023 benzin ve motorin fiyatları...

Motorin ve benzine zam var mı?

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,89 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatındaki bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam geldi. İşte 19 Ekim 2023 güncek benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları

  1. Benzin fiyatı: 33,64 TL
  2. Motorin litre fiyatı: 39,61 TL
  3. LPG litre fiyatı: 18,61 TL

Ankara Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları

  1. Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,27 TL
  2. Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,20 TL
  3. Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İzmir Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları

  1. İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,27 TL
  2. İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,37 TL
  3. İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

#Motorin
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#akaryakıt fiyatları
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