Altın fiyatlarında son durum... Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu yatırımcıların takibinde. Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişkenlik göstermekte. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam sonrası küresel piyasalar adeta diken üstünde. 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.638,51 TL, yarım altın satış fiyatı ise 5.870,00 TL'den işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, cumhuriyet, ata ve tam altın kaç TL? 14 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumla ne yönde? İşte altın fiyatları son durum.