|
Özgün

İsrail-Filistin savaşı akaryakıt fiyatlarını vurdu! Yeni zam geldi: İşte güncel motorin ve benzin fiyatı

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları yükselirken, akaryakıta da yeni zamlar kapıda. Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak konusu olurken, son olarak motorine 2 lira 23 kuruş, benzine ise 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Peki 23 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte zam sonrası benzin ve motorin fiyatları.

10:44 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Bugünkü benzin, motorin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Bugünkü benzin, motorin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

İçindekiler

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 23 Ekim 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte benzin ve motorin fiyatları.

Motorin ve benzine zam var mı?

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 92,51 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatındaki bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına 17 Ekim'de 2 lira 23 kuruş zam geldi. Zam sonrasında motorin fiyatları bazı illerde tekrar 40 liranın üzerine çıktı. Benzine 21 Ekim cuma gece yarısı 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. İşte 23 Ekim 2023 güncek benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları

  1. Benzin fiyatı: 35,07 TL
  2. Motorin litre fiyatı: 39,58 TL
  3. LPG litre fiyatı: 18,61 TL

Ankara Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları

  1. Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL
  2. Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TL
  3. Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İzmir Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları

  1. İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL
  2. İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TL
  3. İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

#Motorin
#benzin
#akaryakıt fiyatları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücret zammında bomba tahmin: İşte 2024 Ocak zammı için konuşulan rakam