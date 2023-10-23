GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Bugünkü benzin, motorin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 23 Ekim 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte benzin ve motorin fiyatları.
Motorin ve benzine zam var mı?
İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 92,51 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatındaki bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim gelen motorin fiyatlarına 17 Ekim'de 2 lira 23 kuruş zam geldi. Zam sonrasında motorin fiyatları bazı illerde tekrar 40 liranın üzerine çıktı. Benzine 21 Ekim cuma gece yarısı 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. İşte 23 Ekim 2023 güncek benzin, motorin ve LPG fiyatları.
İstanbul Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları
- Benzin fiyatı: 35,07 TL
- Motorin litre fiyatı: 39,58 TL
- LPG litre fiyatı: 18,61 TL
Ankara Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları
- Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL
- Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TL
- Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL
İzmir Benzin, Akaryakıt ve LPG Fiyatları
- İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL
- İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TL
- İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.