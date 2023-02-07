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MEB elektronik sınavları erteledi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat’a kadar yapılması planlanan e-sınavlar ertelendi.

11:53 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
MEB elektronik sınavları

MEB elektronik sınavları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde bu hafta e-sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık, amatör telsizcilik gibi sınavların tümü daha sonra gerçekleştirilecek.

MEB e sınav nedir?

E- Sınav Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği merkezlerde bilgisayar üzerinden yapılan sınav sistemidir.

Sınav görevi bulunan arkadaşların 20 dakika önceden sınav yerinde hazır bulunup, ana bilgisayarda MEBBİS üzerinden görevli girişi yapması gerekmektedir.

MEB e sınav süresi nedir?

Toplam sınav süresi 20 + 45 = 65 dakikadır.

MEB e sınav puanı kaç?

MEB e sınav puanı 144’tür.

E-sınav görevi alan arkadaşların sınav esnasında dikkat etmesi gereken hususlar!

Adayların sınav giriş ve kimlik kontrolü görevli öğretmen arkadaş tarafından yapıldıktan sonra listedeki sıraya göre bilgisayar başına oturtulur.

T.C. kimlik numarası ile adaylar bilgisayarda oturum açarlar.

Aday mutlaka listedeki numaralı bilgisayarlardan sayfasını açması gerekir.

Yüz tanıma özeliği olduğu için sınava giren kişinin gerçek kişi olup olmadığından emin olunmalıdır.

Salona hiçbir çanta veya anahtar alınmaz dışarıda emanet dolabına bırakılması gerekir.

Sınav bitiminde aday sınavı sonlandırdığında bilgisayardan adayın sınav sonuç belgesinin çıktısı otamatik çıkar. Adaya ait bu belge ve isim listesindeki ilgili yer imzalatılır. Zarfa konulur. Başkan başkan yardımcısı ve bilgi işlemci 3 kişi imza atar.

E-Sınav görevine nasıl başvurulur?

E-sınav gözetmenlik görevine mebbis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle başvuru yapabilirsiniz.



#meb
#meb e sınav
#meb elektronik sınavı
26 dakika önce
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MEB elektronik sınavları erteledi mi?
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