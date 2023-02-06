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Depremin olduğu illerde üniversiteler eğitime ara mı verdi?

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. YÖK’ten yapılan açıklamada, “Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.” denildi.

11:55 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremin olduğu illerde üniversiteler eğitime ara mı verdi?

Depremin olduğu illerde üniversiteler eğitime ara mı verdi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı.

Depremin olduğu illerde üniversiteler eğitime ara mı verdi?

YÖK, depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Son sınıf tıp öğrencileri aradan kapsam dışı mı?

YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5.sınıfları bu karar kapsamı dışındadır. Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerimizin acil ve yoğun bakım birimleri vatandaşlarımızın hizmetine açık olup, kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır''


#yök
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#deprem
#Kahramanmaraş
#adana demirspor
#Malatya
1 saat önce
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Depremin olduğu illerde üniversiteler eğitime ara mı verdi?
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