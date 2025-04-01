Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEB Okulları ne zaman açılıyor? 2025 2. Ara tatil ne zaman bitiyor?

MEB Okulları ne zaman açılıyor? 2025 2. Ara tatil ne zaman bitiyor?

11:371/04/2025, منگل
Yeni Şafak
Sonraki haber
MEB okullar ne zaman açılacak?
MEB okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler ikinci ara tatilde bayram tatiliyle birlikte dinleniyor. 2025 Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle, öğrenciler bu dönemde okullarına ara verdi. Ara tatil, 31 Mart 2025 tarihinde başlayıp, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair ikinci ara tatil tarihlerini duyurdu. Öğrenciler, 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle 31 Mart’ta başlayan ikinci ara tatilde dinleniyorlar. Bu tatil, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2. Dönem ara tatili 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.

#MEB
#Okullar Ne Zaman Açılacak
#ara tatil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA GELİŞMESİ: 1 NİSAN 2025 af çıkacak mı, genel af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi var mı, 10. Yargı Paketi...