MEB Okulları ne zaman açılıyor? 2025 2. Ara tatil ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler ikinci ara tatilde bayram tatiliyle birlikte dinleniyor. 2025 Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle, öğrenciler bu dönemde okullarına ara verdi. Ara tatil, 31 Mart 2025 tarihinde başlayıp, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair ikinci ara tatil tarihlerini duyurdu. Öğrenciler, 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle 31 Mart’ta başlayan ikinci ara tatilde dinleniyorlar. Bu tatil, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2. Dönem ara tatili 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak.
YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?
Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.