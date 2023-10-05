Melih Aydın, 1987 yılında Eskişehir’de doğdu. Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu, Süleyman Çakır Lisesi ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere tüm okul hayatı Eskişehir’de tamamladı. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu. On altı yaşımdan bu yana aktif olarak ticari hayatın içinde.

Yedi buçuk yaşında Aslan adında bir oğlu var. On üç yıldır işlerim dolayısıyla hem Eskişehir’de hem de Ankara’da ikamet ediyor. 2010 yılında radikal bir kararla aile şirketinden ayrılıp, kurduğu Funnivarium markasının altında iş hayatını şekillendirmeye başladı. AVM içi eğlence merkezleri işletmeciliği, açık alan lunapark faaliyetleri ve lunapark makineleri üretimi yapmakta. Melih Aydın'ın Aslan Aydın adında bir oğlu vardır.