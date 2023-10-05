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Melih Aydın kimdir?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Melih Aydın olduğunu açıkladı. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nu ve Süleyman Çakır Lisesi’ni bitiren Melih Aydın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu. Peki Melih Aydın kimdir, nereli kaç yaşında? Melih Aydın hangi görevlerde bulundu, mesleği ne?

16:17 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Melih Aydın kimdir?

Melih Aydın kimdir?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın
Melih Aydın
olduğunu açıkladı. Peki Melih Aydın kimdir, nereli kaç yaşında? Melih Aydın hangi görevlerde bulundu, mesleği ne?

Melih Aydın kimdir?

Melih Aydın, 1987 yılında Eskişehir’de doğdu. Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu, Süleyman Çakır Lisesi ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere tüm okul hayatı Eskişehir’de tamamladı. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu. On altı yaşımdan bu yana aktif olarak ticari hayatın içinde.

Yedi buçuk yaşında Aslan adında bir oğlu var. On üç yıldır işlerim dolayısıyla hem Eskişehir’de hem de Ankara’da ikamet ediyor. 2010 yılında radikal bir kararla aile şirketinden ayrılıp, kurduğu Funnivarium markasının altında iş hayatını şekillendirmeye başladı. AVM içi eğlence merkezleri işletmeciliği, açık alan lunapark faaliyetleri ve lunapark makineleri üretimi yapmakta. Melih Aydın'ın Aslan Aydın adında bir oğlu vardır.

#Melih Aydın
#Melih Aydın iyi parti
#İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Melih Aydın
30 dakika önce
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