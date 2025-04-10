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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

12:5910/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda, vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2025 yılı Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi gün yapılacak? TCMB'nin yıllık takvimine göre bu önemli kararın açıklanacağı tarih belirlendi. İşte o tarih ve detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında politika faizini yüzde 45'ten 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Nisan ayı faiz kararı toplantısı ise 17 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonucunda alınan karar, aynı gün saat 14.00'te TCMB'nin resmi internet sitesinde açıklanacak.

MERKEZ BANKASI'NIN SIRADAKİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.

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