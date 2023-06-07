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Merkez Bankası faiz artıracak mı? Haziran ayı TCMB faiz kararı

Ekonomide uIuslararası piyasa kurallarına bağlı bir isim olan Mehmet Şimşek dümene geçti. Gözler ekonomide uygulanacak yeni politikalara çevrildi. Özellikle faizle ilgili atılacak adımlar yakından takip edilecek. Merkez Bankası faiz kararı için bekleyişe geçildi. TCMB faizi artıracak mı, sabit mi tutacak? Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

11:10 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Merkez Bankası faiz kararının, haziran ayı için ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRACAK MI?

Politikalarda radikal bir değişim yerine daha yavaş ve kademeli değişim bekleyenler de var.

İktisatçı Prof. Dr. Sinan Alçın, terse doğru bir dönüş sinyali olarak değerlendirme yaparken "Aslında normalleşme yönünde bir hedef görüyoruz. Seçim öncesi dönemdeki kadar politika yapıcılar bonkör davranmayacak." dedi.

Bu durumun sonucunun herkes açısından fiyat istikrarının sağlanması olarak ifade eden Alçın, "Ciddi anlamda bir acı reçete toplumu bekliyor." diye konuştu.

Öte yandan Ekonomist Seltem İyigün ise "Yeni ekonomi programı ile çelişkili olmayacak diye değerlendiriyorum." dedi.

Seltem, "Eskiden olduğu gibi faizlerin artırılıp ülkeye sıcak para çekilmesi sıcak ama volatil para ile TL'nin üzerindeki baskının azaltılacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.



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