Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2025? Para Politikası Kurulu toplantısı bu ay yapılacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) takvimi, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Enflasyonla mücadele kapsamında alınacak faiz kararlarının etkisi merakla beklenirken, Mayıs ayı takviminde PPK toplantısının yer almaması dikkat çekti. Bu nedenle Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararının Haziran ayında açıklanacağı kesinleşti. Gözler şimdi, 19 Haziran’da yapılacak toplantıya çevrildi. Peki, TCMB'nin bu toplantıda nasıl bir adım atacağına yönelik beklentiler ne yönde? İşte PPK sürecine dair son gelişmeler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son toplantısını 17 Nisan tarihinde gerçekleştiren ve uzun bir aranın ardından ilk kez faiz arttırımına giden Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 19 Haziran Perşembe günü gerçekleştirecek.
NİSAN AYI FİAZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
TCMB, 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği ara toplantıda, politika faizini değiştirmezken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmişti.
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