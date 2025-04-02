Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantı tarihi açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda bankanın nasıl bir adım atacağını merakla takip ediyor.