Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantı tarihi açıklandı mı?

Nisan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merak konusu oldu. Para Politikası Kurulu (PPK), belirlenen takvim doğrultusunda toplanarak yeni faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında nasıl bir adım atacağını yakından takip ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda bankanın nasıl bir adım atacağını merakla takip ediyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 2025 yılı toplantı takvimine göre, Nisan ayı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Toplantıda alınan faiz kararları ve kısa gerekçesi, aynı gün saat 14.00'te TCMB'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 17 Nisan 2025 tarihli toplantısında alınacak faiz kararına ilişkin olarak, ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin beklentileri farklılık göstermektedir. Mart ayında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekilmişti
Diğer yandan, uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin tahminlerini güncellemiştir. Örneğin, Bank of America, Türkiye'de yaşanan siyasi dalgalanmaların ardından yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,1'e, politika faizi beklentisini ise yüzde 32,5'e yükseltmiştir.