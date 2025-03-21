Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanır? 2025'in sıradaki Merkez Bankası toplantısı hangi gün, hangi tarihte?

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı faiz kararı takvimini yayımladı. Her ay düzenlenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihleri belli olurken, Nisan ayı faiz kararı için de geri sayım başladı. TCMB, Nisan ayı faiz kararını 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasalar, enflasyon ve ekonomik veriler doğrultusunda alınacak kararı yakından takip ediyor.