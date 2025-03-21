Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanır? 2025'in sıradaki Merkez Bankası toplantısı hangi gün, hangi tarihte?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Nisan ayı toplantısını 17 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirecek. Piyasalar, toplantı sonrası açıklanacak faiz kararına odaklanırken, Merkez Bankası'nın enflasyon ve para politikası çerçevesinde nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Karar, toplantının ardından saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.
"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı faiz kararı takvimini yayımladı. Her ay düzenlenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihleri belli olurken, Nisan ayı faiz kararı için de geri sayım başladı. TCMB, Nisan ayı faiz kararını 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasalar, enflasyon ve ekonomik veriler doğrultusunda alınacak kararı yakından takip ediyor.
MERKEZ BANKASI 2025 NİSAN TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.
TCMB 2025 TAKVİMİ
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
22 Ocak 2026
12 Mart 2026