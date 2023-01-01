Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan milli futbolcu Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Mert Çetin kimdir, hangi takımlarda oynadı? Mert Çetin kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

MERT ÇETİN ADANA DEMİRSPOR'DA!

Geçtiğimiz günlerde stoper Samet Akaydın’ın Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla stoper arayışına giren Adana Demirspor, milli futbolcu stoper Mert Çetin ile sözleşme imzaladı. Bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan Çetin, Türkiye’de daha önce Gençlerbirliği, Hacettepe Spor ve Kayserispor’da forma giymişti. Futbolcunun transferi mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından “Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır” ifadeleriyle duyuruldu.

MERT ÇETİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Yıldırım Mert Çetin olan futbolcu, 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 24 yaşındaki stoper, 2015/2016 ve 2016/2017 sezonlarında Hacettepe'de kiralık olarak forma giydi. 2019 yılında 4.3 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan Mert, 2020/2021 sezonu başında Hellas Verona'ya kiralandı.