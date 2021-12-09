MHRS randevularında yoğunluk yaşanabiliyor. Vatandaşlar ise hem resmi site üzerinden hem mobil uygulama üzerinden hem de ALO 182 çağrı merkezi üzerinden randevu işlemlerini gerçekleştirebiliyor. MHRS randevusu için İster e-Devlet şifrenizle isterseniz de size ait bir şifreyle MHRS üzerinden bulunduğunuz ilden dilediğiniz bölümden randevu alabilirsiniz. Sizler de MHRS randevusu almak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS) Nedir?

Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS); vаtаndаşlаrın Sаğlık Bаkаnlığı'nа bаğlı 2. ve 3. bаsаmаk hаstаneler ile аğız ve diş sаğlığı merkezleri için аlo182 hаttındаn Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi(MHRS)'ni аrаyаrаk cаnlı operаtörlerden veyа web üzerinden kendilerine istedikleri hаstаne ve hekimden rаndevu аlаbilecekleri bir uygulаmаdır.

Hаstаnelerde dаhа iyi bir kаynаk plаnlаnmаsı (iş gücü ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli plаnlаnmаsı) yаpılаrаk vаtаndаş/hаstа memnuniyetinin аrtırılmаsı, hаstаnelerde kuyruklаrın аzаltılmаsı.

Hаstаnelerde kаynаk kullаnımının ve dаğıtımının ölçülmesi (iş gücü, mаkine ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli uygulаnmаsı) suretiyle; sаğlık hizmetleri sunumunun, verim ve kаlitesinin аrtırılmаsı.

Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS) verileriyle, sаğlık politikаlаrı geliştirilmesine yаrdımcı olunmаsı.

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MHRS MOBİL UYGULAMASI İLE RANDEVU ALMAK İÇİN

MHRS Mobil, TC Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan, hastaneden randevu alma işini kolaylaştıran resmi nitelikli bir uygulamadır.

MHRS Mobil randevu alma oldukça kolay ve hızlıdır ancak MHRS mobil uygulama üzerinden hastane randevu almak için öncelikle kayıt olmanız gerekir.

Android telefonunuza ücretsiz indirip üyeliğinizi oluşturduktan sonra kullanabileceğiniz MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) mobil uygulamasıyla ister hastanelerden isterseniz de aile hekiminden hızlıca, dilediğiniz zamana randevu alabiliyorsunuz. Randevunuzu aldıktan sonra anlık bilgilendirildiğiniz uygulamada randevu geçmişinize ulaşma, aldığınız randevuyu iptal şansına da sahipsiniz.

7/24 hastane randevu alabildiğiniz ve ücretsiz faydalanabildiğiniz bir sistem olan MHRS, hastanenin kapısında sabahın erken saatlerinde dikilme, sıra alma ile uğraşma sorununa çözüm getiriyor. Gerek mobil uygulama üzerinden gerekse de internetten randevu almak, randevu iptal etmek, randevu sorgulamak son derece kolay.

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MHRS Mobil randevu alma oldukça kolay ve hızlıdır ancak MHRS mobil uygulama üzerinden hastane randevu almak için öncelikle kayıt olmanız gerekir. Daha önce MHRS mobil uygulamadan randevu almadıysanız, uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza gelecek ekrandan Üye Ol seçeneğiyle T.C. kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz gibi bilgileri girerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Sonrasında MHRS mobil randevu almak çok basittir.

Bulunduğuz il, T.C. kimlik numaranız ve parolanızı girerek giriş yaptıktan sonra iki seçenek karşınıza çıkar; Aile Hakiminden Randevu Al ve Hastaneden Randevu Al. Hastaneye göre, bölüme göre, tarihe göre hastaneden randevu alabilirsiniz. Aile hekiminizden de muayene ve görüntülü muayene alabilirsiniz. Randevunuzu aldıktan sonra yan açılır menüden Randevularım kısmından aldığınız randevu bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır.

ALO182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir.

Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.



Vatandaşlar, ALO182'nin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığıyla da randevu alabilmektedir.

Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak, Vatandaş Giriş ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.

MHRS.GOV.TR'DEN MHRS RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN





MHRS Hastene Randevusu Nasıl İptal Edilir?



ALO 182 arayarak randevu iptal etme



Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır. Bu arama randevu zamanından en az 80 dakika önce yapılmalıdır.

ALO 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.



mhrs.gov.tr'den randevu iptal etme;



Hekim Randevu Merkezi Online Randevu ekranına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır.

Randevu Geçmişi kısmına tıklayarak alınmış olunan tüm randevu bilgilerine erişilir ve Randevu iptal işlemi bu kısımdan yapılır.