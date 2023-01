Milwaukee Bucks 111-107 New York Knicks Maç Özeti İzle (VİDEO) Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren takımların karşılaşmasında, Milwaukee Bucks, bir ara 17 sayı farkla geriye düşmesine rağmen son çeyrekteki üstün performansıyla deplasmanda New York Knicks'i 111-107 yendi. Sezonun 26. galibiyetine uzanan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist, Brook Lopez 17 sayı, 7 ribaunt ve 3 blok, Joe Ingles 17 sayı ve 5 asist, Jrue Holiday 15 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Pat Connaughton 11'er sayı ve ribauntla oynadı. Milwaukee Bucks -New York Knicks maç özetini izlemek ve NBA Doğu Konferansı puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

