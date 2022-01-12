MSÜ 2022 başvuruları ne zaman başlıyor?

"MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek? MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kılavuz yayımlandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Başvuru kılavuzu ile birlikte adaylar belirtilen hususlara dikkat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte MSÜ başvuru kılavuzu hakkında detaylar...

2022 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) için başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle paylaşıldı. Bu yılın takvimine göre, başvurular, 13 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. MSÜ geç başvuruları ise 22 Şubat'ta alınacak.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU 2022

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

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Sınava katılmak isteyen adaylar, 2022-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

MSÜ 2022 SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14’ünde erişime açılacak.