MSÜ taban puanları tablolusu MSÜ sonuçlarının sürpriz bir şekilde açıklanmasının ardından, sınava giren subay adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2023 yılında yapılan tercihlere göre hazırlanan taban puanları tablosu ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte subay adaylarının tercih sürecinde en çok merak ettikleri 2024 kadın, erkek Deniz, Hava Kara Harp Okulu taban puanları...

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 MSÜ taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. MSÜ taban puanları bu yıl yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelere göre puanlar hakkında fikir sahibi olabilecek. 2023 yılında üniversitelerin taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

2023 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828

MSÜ 2024 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercihlerin Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).







