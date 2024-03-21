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Milli Savunma Üniversitesi sonuçlarının ardından tercih süreci başlıyor! 2024 ÖSYM MSÜ tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2024 MSÜ tercih süreci başlamış oldu. Adaylar Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için ayrı ayrı tercih yapacak. ÖSYM MSÜ tercih takvimine göre tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

11:23 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
MSÜ tercih
MSÜ tercih

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) sınav sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Öğrenciler, aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2024 kadın, erkek Deniz, Hava Kara Harp Okulu tercih takvimi merak kazandı. İşte ÖSYM 2024 MSÜ tercih sürecine ilişkin detaylar...

MSÜ 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM, 3 Mart 2024 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz duyurulmadı. Sınav sonuçları 21 Mart Perşembe günü sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar sınavdan aldıkları puanları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

MSÜ tercih tarihi ve işlemleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).



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