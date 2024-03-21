Milli Savunma Üniversitesi sınavı 3 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. söz konusu sınavda ter döken subay ve astsubay adayları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, MSÜ sınav sonuç tarihi ve ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler...