MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2025: MSÜ mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday belirleme sürecinde kritik eşiklerden biri daha yaklaşıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci tamamlanmış, yerleştirme sonuçları ise geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Şimdi gözler, Harp Okulları ile Astsubay ve Bando MYO için yapılacak MSÜ mülakat tarihlerine çevrilmiş durumda. Adaylar, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakat aşamalarıyla ilgili resmi takvimi merakla bekliyor.
2025 yılı MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, mülakat süreci için geri sayıma başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşmeye hak kazanan adayların katılacağı fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatlar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...
MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,
Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,
Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.