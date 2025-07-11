MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2025: MSÜ mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025 yılı MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, mülakat süreci için geri sayıma başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşmeye hak kazanan adayların katılacağı fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatlar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...