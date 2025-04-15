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TCMB Nisan 2025 faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

TCMB Nisan 2025 faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

11:4815/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Merkez Bankası
Merkez Bankası

Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekmişti. Bu ay ise gözler, nisan ayında alınacak faiz kararına çevrildi. Peki, TCMB Nisan 2025 faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi? İşte, piyasa katılımcılarının nisan ayı beklentileri ve gözler, alınacak yeni karar üzerinde olacak.

Rezervlerin erimesi ve Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybından sonra tüm gözler TCMB'nin nisan ayı para politikası kurulu toplantısına çevrildi. Peki Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararını ne zaman açıklayacak? Beklentiler ne yönde? Faiz iner mi? Tüm soruların yanıtları haberimizde.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Alınan faiz kararı da saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

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