Rezervlerin erimesi ve Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybından sonra tüm gözler TCMB'nin nisan ayı para politikası kurulu toplantısına çevrildi. Peki Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararını ne zaman açıklayacak? Beklentiler ne yönde? Faiz iner mi? Tüm soruların yanıtları haberimizde.