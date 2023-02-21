Patates lif, potasyum, C vitamini ve karbonhidratlar açısından zengin ve düşük kalorili bir gıda olduğu için dünya üzerinde en çok tüketilen sebzelerden biridir. Farklı pişirme yöntemleriyle tüketilebilen patates düdüklü tencerede veya normal tencerede kemik suyunda haşlanarak püre şeklinde yapılarak bebekler için oldukça besleyici bir öğün tercihi olabilir. Küçük büyük demeden her yaştan insanın severek tükettiği patatesin en basit ve sağlıklı pişirme yöntemine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki patates nasıl haşlanır, kaç dakika haşlanır? Kabuklu patates nasıl haşlanır? İşte patates haşlamanın en pratik ve kolay yöntemi.