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Nohut haşlama yöntemleri
Leblebi, ekmek mayalamada ve yoğurt mayalamada bile kullanılan nohut lezzetli ve besleyici bir bakliyattır. Nohut haşlayarak yemek, salata ve humus gibi çeşitli lezzetli yemekler yapılır. Nohut haşlamak yapısının sert olmasından ötürü biraz uzun sürer. İşte nohut haşlama işlemi için bilmeniz gerekenler...
Nohut, sert bir bakliyat olduğu için yumuşatmak adına bir gece önceden suyun içerisine konuluyor. Bu sayede pişme süresi hızlanıyor. Bir gece önceden kuru haldeki nohutları tencerenize koyun. Ertesi gün suyunu çekmiş olduğunu göreceksiniz. Üzerini geçene kadar su ilavesinde bulunarak haşlamaya başlayın. Sık sık karıştırmamaya özen gösterin.
Nohut haşlarken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alınmalıdır. İçerisine ilk aşamada tuz atmamaya ve karbonat atmamaya özen gösterin. Özellikle karbonat ilavesi nohutun vitaminlerinin azalmasına neden olacaktır. Nohutlarınız yumuşayınca ocaktan alıp süzdürüp nohutları soğuk sudan geçirin. Ardından fazla sularını süzdürüp yemeklerinizde kullanabilir, buzdolabı poşetlerine aktararak buzlukta da saklayabilirsiniz.
ohutlarınızı yarım saat kadar suda bekletin. Ardından düdüklü tencereye nohut ve suyunuzu aktarın. Kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başladıktan 10 - 15 dakika sonra altını kapatın. Bunlar toplamda 30 - 40 dakika arası sürecektir. Nohutlarınızın sertlik durumuna göre süre oişme süresi de uzayabilir ya da kısalabilir.
Nohutun pişme süresi önceden suda bekletip bekletilmediğine göre farklılık gösterir. Suda bekletilmiş nohut 25 dakikada pişerken suda bekletilmemiş nohut 35 dakikada pişmektedir.
Kalsiyum, K vitamini, fosfor ve çeşitli mineralleri bolca bulunduran nohutun sağlığa olan faydaları da birçok kişiyi yakından ilgilendirmekte. Lif içermesinden dolayı bağırsak florasını düzenler ve diyabete karşı bir koruyucudur.