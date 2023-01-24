Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Temmuz – aralık 2022 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zammı belli olurken, yeni emekli zammı için ilk sinyaller ocak ayı enflasyon oranı 2023 ile belli olacak. TÜFE – ÜFE oranları ile yeni emekli zammı şekillenmeye başlayacak. Peki, TÜİK enflasyon beklentisi ne yönde? 2023 TÜİK Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından 2023 Ocak ayı enflasyon verileri, 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşmişti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 40,74 olasılıkla yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 30,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 40,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 40,54’ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 49,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ENFLASYON" AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. En büyük sıkıntı olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah enflasyonun önümüzdeki ayla hızla yüzde 50'li, yüzde 40'lı, yüzde 30'lu oranlara indiğini de göreceğiz." ifadesini kullandı.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Yeni kira düzenlemesi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek şeklinde uygulanıyor. Buna göre, 2023 Ocak kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.



