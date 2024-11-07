ÖGG sınav sonuçları

sorgulama ekranı, söz konusu sınavın ardından adayların gündemine geldi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı söz konusu Özel Güvenlik Görevlisi 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim tarihinde gerçekleşti. ÖGG sınav soru ve cevapları da sınavın ardından erişime açıldı. Peki,

Özel güvenlik sınav sonuçları