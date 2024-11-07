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111. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç ekranı

111. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç ekranı

13:057/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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ÖGG sonuçları
ÖGG sonuçları

20 Ekim'de yapılan 111. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim Sınavı sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuç tarihi için gözler resmi web sitesine çevrildi. Peki, 111. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları
sorgulama ekranı, söz konusu sınavın ardından adayların gündemine geldi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı söz konusu Özel Güvenlik Görevlisi 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim tarihinde gerçekleşti. ÖGG sınav soru ve cevapları da sınavın ardından erişime açıldı. Peki,
Özel güvenlik sınav sonuçları
ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı ve sınav sonuçları hakkında ayrıntılar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.

111. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

111. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim’de yapıldı. Takvim doğrultusunda 111. dönem Özel Güvenlik sınavı 20 Ekim tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirildi. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim itibarıyla erişime açıldı.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.



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