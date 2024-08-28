ÖGG 110. ÖGG SINAV SORU CEVAPLARI: EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soru cevapları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı 25 Ağustos günü saat 10:00'da uygulandı. Sınava katılan Özel Güvenlik adayları ise sonuçları için tarih arayışına başladı. İşte, 110. dönem ÖGG sonuç tarihi...
110. ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) soru ve cevapları 27 Ağustos günü adaylarla paylaşılacak. Sorulara itirazlar da 27-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
110. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 13 Eylül günü ÖGNET üzerinden ilan edilecek.