ÖGG 110. ÖGG SINAV SORU CEVAPLARI: EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soru cevapları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı 25 Ağustos günü saat 10:00'da uygulandı. Sınava katılan Özel Güvenlik adayları ise sonuçları için tarih arayışına başladı. İşte, 110. dönem ÖGG sonuç tarihi...