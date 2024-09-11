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Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024 ne zaman yatacak?

Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık yaparken gözleri kırtasiye yardımı üzerinde. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlıadı. Yıl içerisinde kırtasiye ihtiyaçlarına kullanılması üzerine sağlanan eğitim ödeneğinin tutarı her yıl değişiklik gösteriyor. Peki, öğretmenlere kırtasiye desteği ne kadar, ne zaman yatacak?

10:25 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Eğitim ödeneği
Eğitim ödeneği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında da öğretmenlere kırtasiye yardımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. maddesine göre, belirli şartları sağlayan öğretmenlere her yıl düzenli olarak ödenen bu yardım, "hazırlık ödeneği" olarak da biliniyor. Öğretmenler, "Öğretmen kırtasiye yardımı 2024 ne zaman yatacak?" ve "Öğretmen eğitim ödeneği 2024 kaç TL yatacak?" gibi sorularla MEB'den net bir açıklama bekliyor. Peki, Eğitim ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak?

EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NE ZAMAN YATAR?

Öğretmenlere sağlanan eğitim ödeneği geçtiğimiz sene eylül ayı başında hesaplara geçmişti. Konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor fakat bu sene desteğin eylül ayı ortasına kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.

Hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcılarına dahil) ödeniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu sene 4 bin 85 TL olarak ödenecek.



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36 dakika önce
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