Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında da öğretmenlere kırtasiye yardımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. maddesine göre, belirli şartları sağlayan öğretmenlere her yıl düzenli olarak ödenen bu yardım, "hazırlık ödeneği" olarak da biliniyor. Öğretmenler, "Öğretmen kırtasiye yardımı 2024 ne zaman yatacak?" ve "Öğretmen eğitim ödeneği 2024 kaç TL yatacak?" gibi sorularla MEB'den net bir açıklama bekliyor. Peki, Eğitim ödeneği 2024-2025 ne zaman yatacak?