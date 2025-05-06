Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, öğretmen atamaları ilk kez sıra kaydı alınarak yapılacak. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları mebbis.meb.gov.tr adresinden belirlenen tarihler arasında yapılabilecek. Peki başvuru şartları neler? Hangi tarihlerde başvuru alınacak? İşte MEB'in öğretmen atamalarına yönelik yayınladığı duyuru.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
Bu yıl ilk kez uygulanacak düzenlemeyle, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden ilk iki tercihinde yer alan okullar için sıra kaydı alınacak. Boş norm kadro oluşması halinde, bu öğretmenlerin atamaları 18 Haziran ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak.
Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, 30 Eylül 2025 itibarıyla görev yaptıkları okulda en az üç yıl çalışmış olmaları gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise toplamda dört yıllık hizmet şartı aranıyor. Öğretmenler, başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.
Yer değiştirme işlemleri hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak ve başvuruların değerlendirilmesinde 16 Mayıs 2025 tarihinde hesaplanan hizmet puanı esas alınacak. Özel program ve proje okulları, bazı branşlar ile kapatılması planlanan kurumlar başvuru kapsamı dışında tutulacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
bulunamayacaklardır.