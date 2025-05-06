Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimini yayımladı. Buna göre öğretmenler, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvurularını mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden elektronik ortamda yapabilecek . Atamalar ise 20 Mayıs 2025’te gerçekleştirilecek.





ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Bu yıl ilk kez uygulanacak düzenlemeyle, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden ilk iki tercihinde yer alan okullar için sıra kaydı alınacak. Boş norm kadro oluşması halinde, bu öğretmenlerin atamaları 18 Haziran ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak.





Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, 30 Eylül 2025 itibarıyla görev yaptıkları okulda en az üç yıl çalışmış olmaları gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise toplamda dört yıllık hizmet şartı aranıyor. Öğretmenler, başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.





Yer değiştirme işlemleri hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak ve başvuruların değerlendirilmesinde 16 Mayıs 2025 tarihinde hesaplanan hizmet puanı esas alınacak. Özel program ve proje okulları, bazı branşlar ile kapatılması planlanan kurumlar başvuru kapsamı dışında tutulacak.





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.





BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atama ve sıranın oluşması öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacaktır. Bu nedenle ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Bu duyuru kapsamında başvuruda bulunanların hizmet puanları başvurunun son günü olan 16/5/2025 tarihine göre hesaplanacaktır.

5. Duyuru kapsamında yapılacak yer değiştirmelerin her aşamasında (il içi isteğe bağlı yer değiştirme, sıranın oluşması ve sıraya bağlı yer değiştirmeler) 16/5/2025 tarihinde hesaplanan hizmet puanı kullanılacaktır.

6. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

7. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenler bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.

8. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

9. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumlarında 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

10. Öğretmenlerden herhangi bir atama işlemine bağlı olarak adlarına düzenlenmiş ve sonuçlandırılmamış kararnamesi olanlar başvuruda bulunamayacaktır ancak bunlardan özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapmakta iken il/ilçe millî eğitim müdürlüğü emrine atananlara, yönetici olarak görev yapmakta iken yeniden yöneticiliğe görevlendirmesi yapılmayanlara başvuru hakkı verilecektir.





11. 2025 Yılı Özel Program ve Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmeler kapsamında atananlar/görevlendirilenler bu Duyuru kapsamında başvuru yapamayacaklardır.

12. İhtiyaç ve norm kadro fazlası olması nedeniyle isteğe bağlı veya resen ataması yapılanlar atandığı eğitim kurumunda göreve başlamaları ya da bu atamalarını iptal ettirmeleri halinde başvuruda bulunabilecektir.

13. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

14. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

15. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

16. Bakanlığımız dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

17. Alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları, başvuru sisteminde görülebilecektir.

18 . İl içerisinde öğretmen ihtiyacına bakılmaksızın öğretmen norm kadrosu bulunan tüm eğitim kurumları tercihlere yansıtılacak ancak kapatılması planlanan eğitim kurumları, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları bu duyuru kapsamı dışındadır.

19. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır ancak bu durumdaki öğretmenler başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde

bulunamayacaklardır.