"Okul saatleri değişti mi, ders saatleri kısalacak mı? MEB okul saatleri açıklaması var mı, yapıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ders saatleri kısalacak iddialarını geçtiğimiz dönem içerisinde cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şimdilik sadece programlarımızı bilgi edinmeden çok edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecek şekilde revize etmeye odaklandık." demişti. Ders saatlerinin kısalacağı iddiaları böylece sona ererken, yeni dönem öncesi ise okul saatlerinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

OKULA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki genel uygulamaya göre ilkokulda dersler 09:00-14:00, ortaokulda 08:30-15:00, lise ve imam hatip liselerinde ise 08:00-15:30 saatleri arasında başlayıp bitecek.

Ancak okulların ikili öğretim yapması halinde bu saatler daha da geriye çekilmiş olacak. Yani 07.30-12.00 arasında eğitim görülebileceği gibi, öğleden sonra da 12.30-17.00 saatleri arasında da eğitim olabilir.