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Okul saatleri değişti mi, ders saatleri kısalacak mı? MEB okul saatleri açıklaması var mı, yapıldı mı?

"Okul saatleri değişti mi, ders saatleri kısalacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okul saatleri değişti mi ve ders saatleri kısalacak mı sorusu, 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi açılırken merak konusu oldu. İkili öğretim ya da tek öğretim yapan okullara göre değişkenlik gösteren okul saatleri, okul yönetiminin kararına göre şekilleniyor. Peki, Okul saatleri değişti mi, ders saatleri kısalacak mı?

16:26 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Okul saatleri değişecek mi?
Okul saatleri değişecek mi?

"Okul saatleri değişti mi, ders saatleri kısalacak mı? MEB okul saatleri açıklaması var mı, yapıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ders saatleri kısalacak iddialarını geçtiğimiz dönem içerisinde cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şimdilik sadece programlarımızı bilgi edinmeden çok edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecek şekilde revize etmeye odaklandık." demişti. Ders saatlerinin kısalacağı iddiaları böylece sona ererken, yeni dönem öncesi ise okul saatlerinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

OKULA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki genel uygulamaya göre ilkokulda dersler 09:00-14:00, ortaokulda 08:30-15:00, lise ve imam hatip liselerinde ise 08:00-15:30 saatleri arasında başlayıp bitecek.

Ancak okulların ikili öğretim yapması halinde bu saatler daha da geriye çekilmiş olacak. Yani 07.30-12.00 arasında eğitim görülebileceği gibi, öğleden sonra da 12.30-17.00 saatleri arasında da eğitim olabilir.

Okul saatleri ile ilgili uygulama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların müdüriyet kararı ile şekillenmektedir.

#sabahçı öğrenci okul saatleri
#öğlenci öğrenci okul saatleri
#MEB
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