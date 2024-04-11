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Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe Konferans Ligi EXXEN canlı yayın bilgileri...

"Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'ın zorlu takımlarından Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertli temsilcimizin hedefi avantajlı bir skorla ülkeye dönmek ve tur sevincini taraftarının önünde yaşamak. Bu kritik maçı takip etmek isteyen futbolseverler, Olympiakos Fenerbahçe maçını takip etmek için canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...

16:26 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe Olympiakos karşılaşması
Fenerbahçe Olympiakos karşılaşması

Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe Konferans Ligi EXXEN canlı yayın bilgileri araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'ın zorlu takımlarından Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertli temsilcimizin hedefi avantajlı bir skorla ülkeye dönmek ve tur sevincini taraftarının önünde yaşamak. İşte bu önemli karşılaşma için detaylar...

FENERBAHÇE'DE KART SINIRINDA OLAN İSİMLER

Fenerbahçe'de Oosterwolde ile Yunanistan'a götürülmeyen Djiku sarı kart cezası sınırında.


Olympiakos kendi liginde son olarak Lamia'yı 5-1 yendi.


OLYMPIAKOS'TA 6 İSİM KART SINIRINDA

Teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın ekibinde tek eksik cezalı Daniel Podence. Ancak 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında.


Alexandropoulos, Retsos, Fortunis, Camara, Iborra ve Carmo kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.


OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.


Yarı finale çıkacak takım 18 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak.


Eşleşmenin kazananı, final için Aston Villa - Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.


Fenerbahçe Olimpiakos'la 2021-22 sezonunda avrupa ligi grubunda karşılaşmış, iki maçı da Yunan ekibi kazanmıştı.

#Fenerbahçe
#Konferans Ligi
#Olympiakos
#EXXEN
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