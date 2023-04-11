Osmaniye TOKİ arsa kura sonuçları
TOKİ arsa kura sonuçları açıklanmaya devam ediliyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.
TOKİ Osmaniye arsa kura sonuçları nasıl sorgulanır?
TOKİ arsa kura takvimi Nisan ayı tarihleri güncellendi. TOKİ arsa Osmaniye 400 hak sahibini buluyor. TOKİ müstakil arsa kuraları canlı yayın ile izleniyor. TOKİ İlk Evim arsa kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden TC kimlik no ile görüntülenebiliyor.
Osmaniye TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi
- Seda Akpınar
- Muhammet Onu
- Onur Ali Pampal
- Mustafa Atahan Balcılar
- Dinçer Durmuşcan
- Kamil Narinç
- Onur Düzgün
- Mustafa Nazmi Şişman
- Hamza Talha Gürlek
- Faruk Kesme
- Baki Cemal sarıaslan
- Mustafa Kocabaş
- Emre Biçer
- Barış Keskin
- Kayhan Öçaldı
- Altan Cankara
- Cengizhan Özçatal
- Hatif Yeşilyurt
- Songül Saltan
- Fatih Göde
- Bilal Yılmaz
- Çelebi Akyol
- Ömer Dal
- Nafia Demircioğlu
- Tuğrul Sencar Şen
- Ahmet Ferhat Başol
- Hürü Çaylı
- Mustafa Cinkara
- Ünal İbici
- Mukaddes Çalış
- Fatma Çevik
- Osman Mert Özçatal
- Mennan Kemal Göller
- Mahmut Kara
- Elif Sıla Sarıdal
- Aykut Arslantaş
- Mehmet Ali Soytürk
- Umut Şekeroğlu
- Ekrem Üste
- Ezgi Nur Uyduran
- Aynur Yavuz
- Muharrem Demircioğlu
- Kerim Gür
- Ahmet Emin Asarkaya
- Sefa Şahin
- Ahmet Gönen
- Erdem Alakabak
- Süeybe Büyükbozduğan
- Erman Eren
- Ayşe Türkmenoğlu
- Hilal Köse
- Ayşe Küçükköşker
- Mümtaz Karaoğlan
- Habibe Tilim
- Cemil Hallaç
- Ahmet Hakan Karacalar
- Muharrem Kaya
- Abdulgani Gürsoy
- Serdar Topalhan
- Nurullah Salkın
- Adem Yanar
- Haacersu Alayla Öksüz
- Fatma Nur Büyükbaşarı
- Batuhan Berk Biçer
- Burak Çaylı
- Yusuf Kırköse
- Selma Avlukyarı
- Fatma Samyürek
- Davut Karabörk
- Halil Avaner
- Mustafa Seydioğlu
- Sema Doğmuş
- Fatma Kandil
- Fatma Arslantaş
- Ayşe Biçer
- Resul Yıldızhan
- Mustafa İncirbölen
- Osman Cinkara
- Anıl Alıcı
- Mikail Kızılkaya
- Abdullah Kayıran
- Süleyman Can Akpınar
- Emrah Çolakerol
- Özer Başdoğan
- İsmail Demirören
- Abdülsamet Çiğil
TOKİ Osmaniye arsa satışı nerede hangi ilçelerde?
TOKİ arsa yerleri Osmaniye:
Merkez,
Düziçi,
Kadirli,
Sumbas,
Toprakkale