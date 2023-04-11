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Osmaniye TOKİ kura sonuçları canlı takip ve isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde TOKİ kura çekilişleri, Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte verilen aranın sona ermesiyle arsalar için devam ediyor. TOKİ İlk Evim İlk Arsam projesi kapsamında bugün Osmaniye Kadirli ve Toprakkale arsa kurası yapılıyor. Osmaniye TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları canlı yayında açıklanıyor. Peki TOKİ Osmaniye müstakil arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İlk Evim İlk Arsa Osmaniye TOKİ kazananlar isim listesi nereden açıklanıyor?

11:18 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Osmaniye TOKİ arsa kura sonuçları

Osmaniye TOKİ arsa kura sonuçları

TOKİ arsa kura sonuçları açıklanmaya devam ediliyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

TOKİ Osmaniye arsa kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ arsa kura takvimi Nisan ayı tarihleri güncellendi. TOKİ arsa Osmaniye 400 hak sahibini buluyor. TOKİ müstakil arsa kuraları canlı yayın ile izleniyor. TOKİ İlk Evim arsa kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden TC kimlik no ile görüntülenebiliyor.

Osmaniye TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi

  • Seda Akpınar
  • Muhammet Onu
  • Onur Ali Pampal
  • Mustafa Atahan Balcılar
  • Dinçer Durmuşcan
  • Kamil Narinç
  • Onur Düzgün
  • Mustafa Nazmi Şişman
  • Hamza Talha Gürlek
  • Faruk Kesme
  • Baki Cemal sarıaslan
  • Mustafa Kocabaş
  • Emre Biçer
  • Barış Keskin
  • Kayhan Öçaldı
  • Altan Cankara
  • Cengizhan Özçatal
  • Hatif Yeşilyurt
  • Songül Saltan
  • Fatih Göde
  • Bilal Yılmaz
  • Çelebi Akyol
  • Ömer Dal
  • Nafia Demircioğlu
  • Tuğrul Sencar Şen
  • Ahmet Ferhat Başol
  • Hürü Çaylı
  • Mustafa Cinkara
  • Ünal İbici
  • Mukaddes Çalış
  • Fatma Çevik
  • Osman Mert Özçatal
  • Mennan Kemal Göller
  • Mahmut Kara
  • Elif Sıla Sarıdal
  • Aykut Arslantaş
  • Mehmet Ali Soytürk
  • Umut Şekeroğlu
  • Ekrem Üste
  • Ezgi Nur Uyduran
  • Aynur Yavuz
  • Muharrem Demircioğlu
  • Kerim Gür
  • Ahmet Emin Asarkaya
  • Sefa Şahin
  • Ahmet Gönen
  • Erdem Alakabak
  • Süeybe Büyükbozduğan
  • Erman Eren
  • Ayşe Türkmenoğlu
  • Hilal Köse
  • Ayşe Küçükköşker
  • Mümtaz Karaoğlan
  • Habibe Tilim
  • Cemil Hallaç
  • Ahmet Hakan Karacalar
  • Muharrem Kaya
  • Abdulgani Gürsoy
  • Serdar Topalhan
  • Nurullah Salkın
  • Adem Yanar
  • Haacersu Alayla Öksüz
  • Fatma Nur Büyükbaşarı
  • Batuhan Berk Biçer
  • Burak Çaylı
  • Yusuf Kırköse
  • Selma Avlukyarı
  • Fatma Samyürek
  • Davut Karabörk
  • Halil Avaner
  • Mustafa Seydioğlu
  • Sema Doğmuş
  • Fatma Kandil
  • Fatma Arslantaş
  • Ayşe Biçer
  • Resul Yıldızhan
  • Mustafa İncirbölen
  • Osman Cinkara
  • Anıl Alıcı
  • Mikail Kızılkaya
  • Abdullah Kayıran
  • Süleyman Can Akpınar
  • Emrah Çolakerol
  • Özer Başdoğan
  • İsmail Demirören
  • Abdülsamet Çiğil

TOKİ Osmaniye arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

TOKİ arsa yerleri Osmaniye:

Merkez,

Düziçi,

Kadirli,

Sumbas,

Toprakkale

TOKİ işyeri kura sonuçları belli oldu mu?
TOKİ işyeri kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ işyeri kura sonuçları çekim tarihi başvuru yapanların gündeminde. Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ projesi 81 ilde 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut projeli arsa, 50 bin iş yeri olarak sunuluyor. Konut kuralarının ardandan 1 Şubat itibariyle TOKİ arsa kura çekimleri de başladı. TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. İlk İşyerim Projesi’nde başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kura çekilişleri ertelenmişti. TOKİ işyeri kura çekiliş tarihleri açıklandı. İşyeri kuraları 23 Mart'ta çekilmeye başlandı. Peki, TOKİ işyeri kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama nerede yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler...

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında konutta başvurular tamamlandı ve konutların kura çekimi de başladı. 10 Ekim’de başlayan arsa başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlandı. Arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. 6 Şubat'ta çekilmesi planlanan Ankara arsa kuraları, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ertelemişti. Arsa kura çekilişleri 8 Mart'ta yeniden başladı. Bugün Osmaniye arsa kuraları çekiliyor. Peki TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden nasıl sorgulanır? İşte TOKİ müstakil, hisseli-müşterek arsa kura çekiliş haberlerinin detayları.

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#osmaniye toki arsa kura sonuçları
32 dakika önce
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