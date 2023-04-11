TOKİ işyeri kura sonuçları çekim tarihi başvuru yapanların gündeminde. Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ projesi 81 ilde 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut projeli arsa, 50 bin iş yeri olarak sunuluyor. Konut kuralarının ardandan 1 Şubat itibariyle TOKİ arsa kura çekimleri de başladı. TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. İlk İşyerim Projesi’nde başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kura çekilişleri ertelenmişti. TOKİ işyeri kura çekiliş tarihleri açıklandı. İşyeri kuraları 23 Mart'ta çekilmeye başlandı. Peki, TOKİ işyeri kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama nerede yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler...