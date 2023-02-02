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TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında konutta başvurular tamamlandı ve konutların kura çekimi de başladı. 10 Ekim’de başlayan arsa başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlandı. Arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. Toplamda 1 milyon konut arsası satılacak. TOKİ arsa kura çekilişleri Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt ve Yozgat ile başladı. Müstakil ve müşterek arsa kuraları etaplar haline açıklanan takvime göre çekilecek. Peki TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden nasıl sorgulanır? İşte TOKİ müstakil, hisseli-müşterek arsa kura çekiliş haberlerinin detayları.

10:29 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'de sona erdi. İlk Evim Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı. Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Projenin diğer ayağı arsa ve işyerinde başvurular 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. TOKİ arsa kuraları çekilmeye başlandı. Peki
TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek
, arsa kura tarihi belli oldu mu? İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri.

TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekilişleri
, başvuruların tamamlanmasına az bir süre kala vatandaşların gündeminde yer alıyor.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesiyle 85 günde 71 ilde 182 bin 599 evin sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz" dedi.

TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ arsa kura çekilişleri başladığında canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.

TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek.

Adana TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık

Adıyaman TOKİ arsa yerleri

Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut

Afyon TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

Ağrı TOKİ arsa yerleri

Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,

Aksaray TOKİ arsa yerleri

Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

Amasya TOKİ arsa yerleri

Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

Ankara TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar

Antalya TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik

Ardahan TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof

Artvin TOKİ arsa yerleri

Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

Aydın TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

Bartın TOKİ arsa yerleri

Ulus

Batman TOKİ arsa yerleri

Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason

Bayburt TOKİ arsa yerleri

Merkez, Aydıntepe, Demirözü

Bilecik TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar

Bingöl TOKİ arsa yerleri

Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu

Bitlis TOKİ arsa yerleri

Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,

Bolu TOKİ arsa yerleri

Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren

Burdur TOKİ arsa yerleri

Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova

Bursa TOKİ arsa yerleri

Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi

Çanakkale TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice

Çankırı TOKİ arsa yerleri

Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı

Çorum TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ

Denizli TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas

Diyarbakır TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani

Düzce TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca

Edirne TOKİ arsa yerleri

Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü

Elazığ TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice

Erzincan TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü

Erzurum TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere

Eskişehir TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihallıççık, Sarıcakaya, Seyitgazı, Sivrihisar

Gaziantep TOKİ arsa yerleri

Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli

Giresun TOKİ arsa yerleri

  • Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere

Gümüşhane TOKİ arsa yerleri

Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul

Hakkari TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova

Hatay TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı

Iğdır TOKİ arsa yerleri

Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca

Isparta TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç

İstanbul TOKİ arsa satışı nerede var?

Merkez

İzmir TOKİ arsa yerleri

  • Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı

Kahramanmarış TOKİ arsa yerleri

Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu

Karabük TOKİ arsa yerleri

Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice

Karaman TOKİ arsa yerleri

Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler

Kars TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz

Kastamonu TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya

Kayseri TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

Kırıkkale TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan

Kırklareli TOKİ arsa yerleri

Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize

Kırşehir TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur

Kilis TOKİ arsa yerleri

Merkez, Musabeyli, Polateli

Kocaeli TOKİ arsa yerleri

Kandıra, Körfez

Konya TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak

Kütahya TOKİ arsa yerleri

Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı

Malatya TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan

Mansa TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu

Mardin TOKİ arsa yerleri

Merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli

Mersin TOKİ arsa yerleri

Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus

Muğla TOKİ arsa yerleri

Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan

Muş TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto

Nevşehir TOKİ arsa yerleri

Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp

Niğde TOKİ arsa yerleri

Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,

Ordu TOKİ arsa yerleri

Fatsa, Ünye

Osmaniye TOKİ arsa yerleri

Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale

Rize TOKİ arsa yerleri

Merkez

Sakarya TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı

Samsum TOKİ arsa yerleri

Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent

Siirt TOKİ arsa yerleri

Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo

Sinop TOKİ arsa yerleri

Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli

Sivas TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara

Şanlıurfa TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Viranşehir

Şırnak TOKİ arsa yerleri

Merkez, Cizre, Güçlükonak, İdil

Tekirdağ TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray

Tokat TOKİ arsa yerleri

Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt

Trabzon TOKİ arsa yerleri

Merkez

Tunceli TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür

Uşak TOKİ arsa yerleri

Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

Van TOKİ arsa yerleri

Merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp

Yalova TOKİ arsa yerleri

Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal

Yozgat TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy
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10 dakika önce
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TOKİ arsa kura çekimi canlı izle: Müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
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