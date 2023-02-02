Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'de sona erdi. İlk Evim Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı. Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Projenin diğer ayağı arsa ve işyerinde başvurular 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. TOKİ arsa kuraları çekilmeye başlandı. Peki
TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek
, arsa kura tarihi belli oldu mu? İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri.
TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ arsa kura çekilişleri
, başvuruların tamamlanmasına az bir süre kala vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesiyle 85 günde 71 ilde 182 bin 599 evin sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz" dedi.
TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ arsa kura çekilişleri başladığında canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TOKİ arsa fiyatları ne kadar?
Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.
TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?
Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek.
Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık
Adıyaman TOKİ arsa yerleri
Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut
Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut
Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,
Aksaray TOKİ arsa yerleri
Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı
Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova
Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar
Antalya TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik
Ardahan TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof
Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli
Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir TOKİ arsa yerleri
Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk
Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason
Bayburt TOKİ arsa yerleri
Merkez, Aydıntepe, Demirözü
Bilecik TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar
Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu
Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,
Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren
Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova
Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi
Çanakkale TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice
Çankırı TOKİ arsa yerleri
Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı
Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ
Denizli TOKİ arsa yerleri
Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas
Diyarbakır TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani
Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca
Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü
Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice
Erzincan TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü
Erzurum TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere
Eskişehir TOKİ arsa yerleri
Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihallıççık, Sarıcakaya, Seyitgazı, Sivrihisar
Gaziantep TOKİ arsa yerleri
Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli
Giresun TOKİ arsa yerleri
Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere
Gümüşhane TOKİ arsa yerleri
Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul
Hakkari TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova
Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı
Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca
Isparta TOKİ arsa yerleri
Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç
İstanbul TOKİ arsa satışı nerede var?
Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı
Kahramanmarış TOKİ arsa yerleri
Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu
Karabük TOKİ arsa yerleri
Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice
Karaman TOKİ arsa yerleri
Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler
Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz
Kastamonu TOKİ arsa yerleri
Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya
Kayseri TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar
Kırıkkale TOKİ arsa yerleri
Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan
Kırklareli TOKİ arsa yerleri
Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize
Kırşehir TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur
Merkez, Musabeyli, Polateli
Kocaeli TOKİ arsa yerleri
Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak
Kütahya TOKİ arsa yerleri
Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı
Malatya TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan
Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu
Merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli
Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus
Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan
Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto
Nevşehir TOKİ arsa yerleri
Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp
Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,
Osmaniye TOKİ arsa yerleri
Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale
Sakarya TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı
Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent
Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo
Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli
Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara
Şanlıurfa TOKİ arsa yerleri
Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Viranşehir
Merkez, Cizre, Güçlükonak, İdil
Tekirdağ TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray
Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt
Trabzon TOKİ arsa yerleri
Tunceli TOKİ arsa yerleri
Merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür
Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey
Merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp
Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal
Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy