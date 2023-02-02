Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'de sona erdi. İlk Evim Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı. Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Projenin diğer ayağı arsa ve işyerinde başvurular 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. TOKİ arsa kuraları çekilmeye başlandı. Peki

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek