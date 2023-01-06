Osmaniye TOKİ kura canlı sonuçları için açıklanıyor! 6 Ocak TOKİ Osmaniye kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ 5. etap kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Osmaniye için başvuru yapan adaylar, TOKİ Osmaniye kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Osmaniye kura çekimleri ne zaman yapılacak? TOKİ Osmaniye kura tarihleri belli oldu mu?

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Osmaniye TOKİ kura çekilişi 6 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştiriliyor.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Osmaniye kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Osmaniye TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

OSMANİYE'DE KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Osmaniye'de toplamda 1550 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

OSMANİYE'DE HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Osmaniye'de 5 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Osmaniye TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

OSMANİYE TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

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2 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 2 - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

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TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.