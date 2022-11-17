TOKİ ikinci etap kura çekiliş tarihleri ve konut sayıları belli oldu! 17-28 Kasım TOKİ kura çekilişi yapılacak iller

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine devam ediliyor. TOKİ kura çekilişi bugün Kilis kurası yapılacak.

TOKİ İKİNCİ ETAP İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bugün itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut - Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut - Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi sayfasındaki aşağıda yer alan link üzerinden öğrenilebiliyor.

ÖZGÜN Bingöl TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

ÖZGÜN Adıyaman TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

ÖZGÜN Elazığ TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

ÖZGÜN Erzincan TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?