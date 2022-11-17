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TOKİ ikinci etap kura çekiliş tarihleri ve konut sayıları belli oldu! 17-28 Kasım TOKİ kura çekilişi yapılacak iller

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş ilerinde başlıyor. TOKİ ikinci etap kura çekilişi 17-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde Kilis, Muş, Gaziantep, Bingöl, Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır kura sonuçları çekilecek. Peki, hangi ilin kura sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte TOKİ ikinci etap kura sonuçları ve tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ ikinci etap kura sonuçları: 17-28 Kasım il il TOKİ kura tarihleri, konut sayısı ve sonuçları, asil ve yedek isim listeleri
TOKİ kura tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine devam ediliyor. TOKİ kura çekilişi bugün Kilis kurası yapılacak.

TOKİ İKİNCİ ETAP İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bugün itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

  • 17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
  • 18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut - Gaziantep 10 bin 24
  • 19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
  • 21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
  • 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
  • 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut - Gaziantep devam edecek
  • 24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
  • 26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
  • 28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi sayfasındaki aşağıda yer alan link üzerinden öğrenilebiliyor.

Bingöl TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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Bingöl TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Adıyaman TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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Adıyaman TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Elazığ TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
ÖZGÜN
Elazığ TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Erzincan TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
ÖZGÜN
Erzincan TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Tunceli TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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Tunceli TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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