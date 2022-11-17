Özgün Bingöl TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
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Bingöl TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Bingöl TOKİ kura sonuçları için bekleyiş başladı. TOKİ kura sonuçları 7 Kasım'da açıklanmaya başladı. İlk olarak Şırnak ve Adahan'da yapılan TOKİ kura çekimi sonrası diğer diğer illerde kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak kazandı. Bingöl'de TOKİ kura sonuçları 18 Kasım Cuma günü çeilecek. TOKİ kura çekilişi Bingöl'de Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçelerinde yapılacak. Bingöl'de yapılacak TOKİ konutu sayısı 1000 olacak. Peki, Bingöl TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Bingöl TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bingöl TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Bingöl TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Bingöl TOKİ kura sonuçları

Bingöl TOKİ kura sonuçlarnın ne zaman açıklanacağı belli oldu. Bölgede yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Bingöl kura sonuçları asile ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini merak ediyor. Peki, Bingöl TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bingöl TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

BİNGÖL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ikinci etap kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre Bingöl TOKİ kura sonuçları 18 Kasım Cuma günü kura çekilişi sonunda belli olacak.

BİNGÖL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bingöl kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BİNGÖLTOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BİNGÖL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Bingöl TOKİ kura sonuçları 18 Kasım'da belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

BİNGÖL TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

BİNGÖL'DE KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Bingöl'de toplamda 1000 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

BİNGÖL'DE HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Bingöl'de 8 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Bingöl TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

BİNGÖL TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

TOKİ İKİNCİ ETAP İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bugün itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

  • 17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
  • 18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut - Gaziantep 10 bin 24
  • 19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
  • 21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
  • 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
  • 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut - Gaziantep devam edecek
  • 24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
  • 26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
  • 28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2023 YILININ MART AYINDA TAMAMLANACAK!

7 Kasım günü itibarıyla başlayacak olan TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında netleşecek.

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

- Emekliler %20: 50 bin konut

- Gençler %20: 50 bin konut

- Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

- Engelliler %5: 12 bin 500 konut

- Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

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