Adıyaman TOKİ kura çekilişi 25 Kasım'da da devam ediyor! Adıyaman TOKİ sonuçları, isim listesi

Adıyaman TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Bölgede yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Adıyaman kura sonuçları asile ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini merak ediyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adıyaman TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihlerine göre Adıyaman TOKİ kura çekilişi 24 Kasım Perşebe günü yapıldı. 25 Kasım'da da Adıyaman TOKİ çekilişi devam ediyor.

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiliş sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

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ADIYAMAN TOKİ KURA TAKİP CANLI YAYIN

TOKİ kura çekimleri TOKİ'nin YouTube sayfasından veya https://toki.tv/ üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Adıyaman kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Adıyaman TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

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ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKİ ADIYAMAN'DA NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

2022 TOKİ sosyal konut projesi Adıyaman'da 6 ilçede gerçekleşecek. İşte, Adıyaman TOKİ ilçeler ve sayısı:

BESNİ 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ - 500

ÇELİKHAN 500/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ - 500

GERGER 2. ETAP 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ - 120

GÖLBAŞI 270 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ - 270

SİNCİK 260 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ - 260

TUT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ - 100

TOKİ İKİNCİ ETAP İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bugün itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut - Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut - Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

- Emekliler %20: 50 bin konut

- Gençler %20: 50 bin konut

- Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

- Engelliler %5: 12 bin 500 konut

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- Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

ÖZGÜN Erzincan TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

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